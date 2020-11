L1 - Brest - Lille : les compos probables

Lille se déplace à Brest ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 20 joueurs. Luiz Araújo est actuellement blessé et ne sera pas du voyage en Bretagne. Zeki Çelik et Benjamin André sont quant à eux suspendus pour ce match. Olivier Dall'Oglio devra de son côté composer sans Denys Bain, Christophe Hérelle et Romain Philippoteaux, tous les trois souffrant de plusieurs pépins physiques.

Ligue 1 - 10e Journée Brest 3 - 23 - 1 Lille R. Pierre-Gabriel 15'

R. Perraud 19'

I. Cardona 41'

48' B. Yilmaz (P.)

57' B. Yilmaz



STADE BRESTOIS - LOSC

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne (cap), Chardonnet, Perraud - Mbock, Belkebla - Honorat, Charbonnier, Faivre - Cardonna.

Lille : Maignan - Pied, Fonte (cap), Botman, Bradaric - Ikoné, Xeka, Sanches, Bamba - Yazici, Yilmaz.