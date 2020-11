L1 - Brest-LOSC : Galtier évoque la première période complètement ratée

Lille y a cru, mais Lille est tombé à Brest (2-3). Dominés en première mi-temps, les Dogues sont toutefois restés dans le match grâce à un bon Mike Maignan et un but de Yilmaz juste avant la pause (1-3. Mais avec deux buts de retard à combler, les Lillois n'ont pas réussi à revenir dans la rencontre malgré une très grosse seconde mi-temps et un second but de Burak Yilmaz. Après la rencontre, Christophe Galtier a analysé la défaite.

"On a pensé que le coup d'envoi allait être à 14 heures, on s'est trompé d'une heure. On est tombé sur un adversaire qu'on savait déterminé, on n'a pas su répondre à leur engagement, notamment dans leurs courses offensives. On n'a pas existé, on a eu du mal à faire les contre-efforts, à l'image des deux premiers buts. Quand ce sont des latéraux qui marquent, c'est qu'il y a vraiment un problème d'équilibre" explique Galtier, qui évoque une "grosse déception". "Brest mérite sa victoire [...]. La 2e mi-temps a été différente, on a mis beaucoup plus de rythme et d'intensité [...]. Quand il y a un tel contraste entre la 1re et la 2e période, il n'y a qu'un responsable, c'est moi, c'est mon choix du 11 de départ qui n'a pas fonctionné du tout. Heureusement que Mike (Maignan) a été décisif pour nous maintenir à flot et nous laisser de l'espoir avec 2 buts d'écart à la pause. Mais ça n'a pas suffi."