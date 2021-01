L1 - Brest - Metz : les compos probables

Le FC Metz se déplace à Brest ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti devra composer sans Kiki Kouyaté et Aaron Leya Iseka qui sont tous les deux suspendus pour ce match. Manuel Cabit, Kévin N'Doram, Vincent Pajot, Opa Nguette et Ibrahima Niane sont quant à eux blessés. Du côté des Brestois, Christophe Hérelle est suspendu et Denys Bain souffre d'un pépin physique.

Ligue 1 - 22e Journée

STADE BRESTOIS - FC METZ

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne, Chardonnet, Perraud - Honorat, Belkebla (cap), Lasne, Faivre - Cardona, Mounié.

Metz : Oukidja - Boye (cap), Fofana, Bronn - Udol, Angban, Maïga, Centonze - Boulaya - Gueye, Ambrose.