L1 - Brest - Rennes : les compos probables

Le Stade Brestois reçoit ce dimanche à 13 heures le Stade Rennais dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio devra composer sans Sébastien Cibois et Denys Bain qui sont tous les deux blessés. Du côté de Rennes, Daniele Rugani, Damien Da Silva et Serhou Guirassy ne seront pas du voyage à cause de pépins physiques. Georginio Rutter a quant à lui été testé positif au Covid-19 et a donc été place à l'isolement. M'Baye Niang n'a lui pas été retenu par Julien Stéphan.

(FT)

STADE BRESTOIS - STADE RENNAIS

Brest : Larsonneur - Perraud, Chardonnet, Duverne, Pierre-Gabriel - Philippoteaux, Lasne, Belkebla, Honorat - Cardona, Faivre.

Rennes : Salin - Traoré, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Camavinga, Nzonzi, Grenier - Doku, Terrier, Hunou