L1 - Brest retrouve la victoire et enfonce Reims (analyse)

Le Stade Brestois a arraché la victoire 2-1 sur Reims ce dimanche à domicile. Les Bretons ont pris le meilleur sur les Rémois malgré une deuxième période plus délicate à gérer.

Ligue 1 - 14e Journée Brest 2 - 11 - 0 Reims F. Honorat 30'

S. Mounié 77'

65' A. Zeneli



LE FAIT DU MATCH

Le bon arbitrage d'Aurélien Petit. On joue la 21ème minute et Munetsi touche le ballon du bras sur un corner. Toutefois, M.Petit fait appel à la VAR pour juger de l'intentionnalité de la main et ainsi donner un pénalty aux Brestois. Après de longues secondes, l'homme en noir juge que la main n'est pas intentionnelle puisque le Rémois est au duel de la tête à ce moment-là. Une utilisation plutôt bien sentie de l'assistance vidéo. À la 37ème minute, Brest écope cette fois d'un pénalty sur une faute légère de Konan sur Pierre-Gabriel. Mais Steve Mounié voit sa tentative être arrêtée par Rajkovic.

LES BUTS

1-0 (30ème) : quelle frappe ! Situé à plus de 25 mètres, légèrement décalé sur la gauche, Franck Honorat se recentre et déclenche un tir puissant et tendu du pied droit pour tromper Rajkovic sur sa gauche.

1-1 (65ème) : le bijou d'Arber Zeneli ! Sur un corner, le milieu offensif rémois trompe Larsonneur avec un corner rentrant parfaitement tiré. Le portier est lobbé, handicapé par le vent présent du côté de la Bretagne.

2-1 (75ème) : Konan dévisse complètement son dégagement dans la surface et le ballon arrive directement dans les pieds de Faivre. Il joue le une-deux avec Charbonnier avant de buter sur Rajkovic sur son tir croisé. Mounié suit bien et conclut du pied droit dans la cage vide.

L'HOMME DU MATCH

Steve Mounié (Brest) : si l'entrée de Zeneli a changé le visage de Reims, Steve Mounié a été décisif avec Brest. Auteur du but de la victoire, l'ancien Nîmois et Montpelliérain a surtout fait preuve d'une grosse force mentale puisqu'il a raté un pénalty en première mi-temps (37ème).

LES CONSÉQUENCES

Quatrième victoire en cinq matchs pour Brest. Après la défaite à Bordeaux, les hommes de Dall'Oglio se sont repris face au Stade de Reims. Grâce aux buts d'Honorat et Mounié, le SB29 est 10ème de Ligue 1 !

De son côté, Reims enchaine un cinquième match sans victoire en championnat ! Les Champenois, qui avaient fait le plus dur en égalisant à l'heure de jeu grâce à Arber Zeneli, auteur d'une excellente entrée, ont finalement craqué à la suite d'une erreur individuelle de Konan. Au classement, Reims est 19ème...