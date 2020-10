L1 - Brest s'impose face à Monaco (analyse et notes)

En s'imposant (1-0) face à l'AS Monaco grâce à un but de Faivre, un ancien monégasque, Brest tient sans doute là une victoire référence en ce début de saison.

Ligue 1 - 6e Journée Brest 1 - 01 - 0 Monaco R. Faivre 8'



LE FAIT DU MATCH

La domination stérile de Monaco. Rapidement menée, l’ASM a contrôlé tout le match en monopolisant le ballon (70% de possession), mais cette possession était pour le moins stérile. Les Monégasques se sont essayés à de nombreuses reprises (21) mais n’ont cadré que deux fois. Les hommes de Kovac ne sont jamais parvenus à percer le verrou brestois. En toute fin de match, seul aux six mètres, Badiashile a raté totalement sa frappe. Tout un symbole.

LE BUT

1-0 (8ème) : Dès le début du match, Le Douaron décale Charbonnier côté gauche. L’attaquant brestois centre à mi-hauteur, Badiashile se manque totalement et le ballon arrive sur Faivre qui conclut d’un plat du pied croisée

L'HOMME DU MATCH

Romain Faivre (Brest) : Fraîchement arrivé à Brest en provenance de … Monaco, Romain Faivre (21 ans) a rapidement débloqué la situation en inscrivant son deuxième but de la saison. Au-delà de son but, le n°21 n’a cessé d’embêter Biancone sur son côté. On notera aussi son implication défensive pour venir aider Pierre-Gabriel.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette défaite, Monaco sort du top cinq et se retrouve provisoirement sixième (10 points). Pire défense de Ligue 1 avec 12 buts encaissés, Brest tient là son premier clean sheet. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio reviennent à un petit point de leur adversaire du jour et se classe à la dixième place (9 points).