L1 - Brest s'offre le derby face à Lorient (résumé)

Le derby de Bretagne opposant le Stade Brestois au FC Lorient a tourné à l'avantage des joueurs du Finistère. En effet, au Stade Francis-Le Blé, les protégés d'Olivier Dall'Oglio se sont imposés (3-2), ce dimanche après-midi lors de la 4ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 4e Journée Brest 3 - 22 - 1 Lorient R. Perraud 30'

S. Mounié 32'

F. Honorat 62'

34' C. Herelle (CSC)

92' T. Monconduit



Dans ce match 100% Bretagne, les deux équipes ont eu du mal à lâcher les chevaux. La première vraie occasion franche de ce derby n'est intervenue que peu avant la demi-heure de jeu. Parti seul dans la profondeur, Yoane Wissa, sur sa frappe décochée du gauche à l'entrée de la surface, n'a alors pas trouvé le cadre du but de Gautier Larsonneur (26ème). Un raté lourd de conséquences puisque le Stade Brestois a, logiquement, ouvert la marque quelques petites minutes plus tard. Sur un bon centre déployé de la droite par Julien Faussurier, Romain Perraud a parfaitement ouvert son pied droit pour tromper Paul Nardi et placer son équipe en tête au tableau d'affichage (1-0, 30ème).

Sublime buteur, le latéral gauche s'est ensuite mué en passeur décisif, offrant le break à Steve Mounié, qui a envoyé une très belle tête dans la lucarne du but lorientais (2-0, 32ème). Tout proche de la rupture, le FCL n'a pas eu le temps de trop tergiverser grâce à Christophe Hérelle. En voulant couper la trajectoire d'un centre, l'ancien joueur de l'OGC Nice a envoyé le cuir dans ses propres filets (2-1, 34ème). Relancés par cette réduction du score, les hommes de Christophe Pélissier ont ensuite flirté avec un penalty pour un accrochage de Gautier Larsonneur sur Yoane Wissa, mais Karim Abed, l'arbitre central, n'a rien voulu savoir (37ème). Quelques secondes avant la pause, Brest est passé tout près d'un nouveau break mais Paul Nardi a fait front en s'interposant brillamment sur une nouvelle tête smashée de Steve Mounié (43ème).

Après la reprise, Brest a rapidement repris deux buts d'avance grâce à l'entrant Franck Honorat, buteur d'un plat du pied droit en force (3-1, 62ème). Maître de son sujet, le Stade Brestois a ensuite eu quelques occasions de plier définitivement la rencontre. Mais Gaëtan Charbonnier, d'abord, sur un ballon levé, n'a fait que chatouiller le montant de Paul Nardi (71ème). Puis Franck Honorat, ensuite, a envoyé le cuir directement dans les gants de Paul Nardi (88ème). Pas plus de réussite, enfin, pour Steve Mounié, dont la tentative du gauche n'a pas inquiété le dernier rempart du FCL (90ème). Le FCL, justement, a un tout petit peu relancé les débats en fin de match en profitant, via Thomas Monconduit, d'une grossière erreur de relance de Gautier Larsonneur. D'un plat du pied au sol, l'ancien joueur amiénois n'a pas laissé passer le cadeau brestois pour revenir à un tout petit but (3-2, 90ème+2). Mais ce réveil s'est avéré bien trop tardif, les Merlus concèdent logiquement un troisième revers de rang et reculent à la seizième place (3 points). Brest, de son côté, enchaîne un deuxième succès d'affilée et grimpe au neuvième rang (6 points).

L'HOMME DU MATCH

Romain Perraud : le latéral gauche du Stade Brestois a rendu une copie de grande qualité dans ce derby de Bretagne. Auteur d'une sublime ouverture du score, il a ensuite offert le but du break à Steve Mounié. Très précieux dans le jeu (88% de passes réussies, 1 passe clé, 2 centres, 1 dribble) et décisif dans le domaine offensif, il a également fait, et bien fait, le boulot sur le plan défensif (2 interceptions, 3 tacles, 6 duels remportés).