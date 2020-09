L1 - Brest s'offre sa première victoire de la saison à Dijon (analyse)

Première victoire de la saison pour le Stade Brestois à Dijon grâce à Romain Perraud et un but fantastique d'Irvin Cardona (0-2).

Ligue 1 - 3e Journée Dijon 0 - 20 - 1 Brest 42' R. Perraud

95' I. Cardona



LE FAIT DU MATCH

Brest deux fois sur le fil. Après-midi de premières en Bourgogne où Dijon et Brest, battus à deux reprises lors des deux premières journées, se retrouvaient pour disputer un match loin d'être haletant sur le papier en 18e et 20e de Ligue 1. Pour la première de Steve Mounié, les Bretons ont bien réagi grâce au premier but dans l'élite de Romain Perraud, auteur d'une frappe croisée tranchante du pied gauche (42ème). L'ancien joueur du Paris FC a permis aux siens de marquer sur le fil de la première période, tout comme Irvin Cardona en seconde (95ème). A la réception d'un centre de ce-même Perraud, le Nîmois de naissance s'est offert une reprise de volée exceptionnel en plein saut. Victoire méritée pour Brest, la première cette saison.

LES BUTS

0-1 (42ème) : Perraud ouvre les hostilités ! Alerté par Le Douaron, l'ancien joueur du Paris FC, côté gauche de la gauche de la surface, croise un tir rasant qui vient lécher le petit filet opposé d'Alfred Gomis. Brest mène 1 à 0.

0-2 (95ème) : Le bijou de Cardona. Alors que le DFCO vient de toucher la barre transversale, Romain Perraud servi dans son couloir gauche délivre un centre idéal au second poteau pour Irvin Cardona qui se fend d'une exceptionnelle volée acrobatique. Celle-ci nettoie la lucarne de Gomis. 2-0.

L'HOMME DU MATCH

Romain Perraud (Brest) : Un premier but en Ligue 1 après une saison d'adapdation compliquée et une passe parfaite pour le but fantastique de Cardona. Romain Perraud est sans aucun doute l'homme de cette rencontre et a permis aux siens de décrocher une première victoire cette saison.

LES CONSÉQUENCES

Possession en faveur de Dijon (53 % à 47), mais plus de tirs pour Brest (14 contre 5) qui a mérité son succès cet après-midi. Grâce à cette victoire, les hommes d'Olivier Dall'Oglio remontent au quinzième rang avec trois points.

De son côté, le DFCO qui a trouvé la barre dans le temps additionnel, reste planté à zéro point juste devant Strasbourg, autre formation battue trois fois en trois matchs.