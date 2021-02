L1 - Canal+ change l'horaire d'un match jusqu'à la fin de la saison !

A la demande du Groupe Canal +, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de modifier la programmation des journées de Ligue 1 à partir de la 26e journée et ce, jusqu’à la fin de la saison. Programmée le samedi à 21h, l’affiche du samedi soir est déplacée à 13h. L'objectif est d’offrir au championnat français l’exposition la plus large possible sur les antennes de la chaine cryptée, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison.