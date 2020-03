L1 - Canal+ explique son refus de payer les droits télé

La chaîne cryptée Canal+, diffuseur de la Ligue 1 (contre 548 millions d'euros par saison) aux côtés de beIN Sports, ne va pas payer les 110 millions d’euros (soit 15% du montant annuel total) qui devaient être réglés aux clubs de Ligue 1 le 5 avril prochain, en raison de l'arrêt de la compétition à cause du coronavirus. La chaîne s'en est expliquée en détails ce lundi.

"En cas de force majeure, lorsque les matches ne sont plus livrés, les paiements sont suspendus. Là, on est en plein cas de force majeure. On applique strictement le contrat et on ne voit pas pourquoi on ferait autrement : Canal+ n'est pas une banque. Une fois que les conditions sanitaires seront remplies pour le gouvernement et que les choses pourront repartir, là on discutera des enjeux économiques", a justifié la chaîne cryptée, et de répondre à Noël Le Graët, le président de la FFF, qui avait demandé aux diffuseurs de tenir leurs engagements : "Rien dans le contrat ne dit que les échéances sont liées à des matches diffusés. Il y a un calendrier de diffusion (des matches) et un calendrier d’échéances de paiement qui n’ont rien à voir", a ainsi ajouté la direction le chaîne.