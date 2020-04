Au cours d'un live instagram avec Thierry Henry, Mario Balotelli (29 ans) a évoqué les stades qui l'ont marqué durant son passage en France avec Nice et Marseille entre 2016 et 2019. L'attaquant italien explique, ainsi, que le Stade de la Meinau (à Strasbourg) et le Stade Michel D'Ornano (Caen) l'ont impressionné.

