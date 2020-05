L1 - Clément Turpin nommé meilleur arbitre de la saison

La Fédération Française de Football a publié ce jeudi un communiqué dans lequel elle explique les différentes évaluations, évolutions et affectations des arbitres nationaux et comme après chaque saison, établit un classement des trois meilleurs arbitres des catégories Fédéral 1 et Elite. Cette année, c'est Clément Turpin qui a été nommé au premier rang par la Commission fédérale des arbitres.

Dépendant de la Ligue de Bourgogne, Clément Turpin a arbitré cette saison douze rencontres de championnat, distribuant pas moins de 39 cartons jaunes. Benoît Bastien et Rudy Buquet complètent quant à eux le podium. Autre information, Olivier Thual est rétrogradé dans la catégorie Fédéral 2, tandis que Bastien Dechepy et Aurélien Petit font le chemin inverse.