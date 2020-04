L’impact du COVID-19 ne s’est pas fait attendre dans tous les domaines. Compétitions suspendues, stades déserts, confinement des joueurs, incertitude de la date de reprise sont les corolaires du coronavirus sur le monde du football français et européen. Les clubs les plus frappés par le manque de recette craignent l’asphyxie. Toutefois, les dirigeants du football français et ceux des clubs s’organisent pour éviter le pire. Découvrez ici comment le football professionnel français fait face au COVID-19.

Les conséquences de la fermeture des stades

Le 30 mars 2020, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, affirme que : « nous ne repartirons pas de zéro, car nous sommes des privilégiés. Mais sauvons tous ensemble le football d’une crise qui risque d’être irréversible. » En d’autres termes, si certaines dispositions ne sont pas prises, alors il serait difficile au monde du football de sortir de la crise infligée par la pandémie du siècle. Le football français n’en serait pas épargné, car les recettes de billetteries sont à zéro. De plus, les dates de reprises sont incertaines.



Face à cette situation, le 24 mars, le président du syndicat des clubs français de Ligue1 avait résumé l’enjeu lors d’une sortie médiatique : « si nous restons deux mois sans jouer, nous pouvons redresser la situation. Si c’est quatre mois, mais que nous terminons nos compétitions domestiques et européennes, les clubs peuvent s’en sortir à condition que la saison prochaine se termine dans les délais ». La crise peut alors se prolonger au-delà de la fin de la saison prochaine. Qu’en est-il alors des autres institutions ? S’informer pendant cette période de crise sanitaire est donc primordial pour mieux gérer vos épargnes avec cette crise économique qui s’accentue. Alors, vous devez toujours privilégier le mag de jobphoning pour vous informer au quotidien. C'est un magazine de référence pour suivre l’actualité économique internationale.

L’impact des droits télévisuels et des transferts

Pour Didier Primault, économiste au Centre de droit et économiste du sport, le football français doit simplement espérer. Pour ce dernier : « la grande majorité des recettes provient des droits TV. » Une remarque qui devient déjà une réalité ! En effet, Canal+ ne souhaite pas payer la dernière traite pour la saison de ligue 1 en France, soit 110 millions d’euros. Pour l’accompagner, BeIN Sports fait la même chose en refusant de débloquer 42 millions d’euros. Or, les droits TV correspondent à 36 % des recettes moyennes pour les clubs de la L1 française.



Les recettes des transferts sont souvent utilisées pour équilibrer les pertes en temps normal. Mais, compte tenu de la crise, il est difficile de croire que le montant des transferts de l’été prochain pourrait atteindre celui de l’année dernière (6,6 milliards d’euros) pour les cinq grands championnats européens.



De plus, la plupart des sociétés des régions où se trouvent les clubs refusent de leur offrir une aide, car elles-mêmes en sont victimes.

La carte du territoire

Avec la crise économique qui est imminente, les clubs pourraient repenser leur inscription dans leurs territoires et leur relation avec leur public. Il est essentiel que les clubs continuent à attirer les foules. Il ne s’agit pas que des spectateurs, mais également des plus jeunes. Comme en profitent les grands clubs comme le PSG ou le Real Madrid, Intagram, Tik Tok ou des marques sont aussi des solutions pour drainer des foules.



Par ailleurs, il est indispensable que les clubs professionnels français soutiennent les clubs des divisions inférieures. Cela est vital pour les deux parties.