L1 - Coronavirus : la menace plane pour le report d'OM-ASSE !

L'affiche entre l'OM et Saint-Etienne, censée ouvrir les hostilités en Ligue 1, pourrait être menacée en raison de trop de cas de coronavirus...

Après Jordan Amavi, testé positif au coronavirus jeudi dernier, l'Olympique de Marseille a annoncé une autre mauvaise nouvelle hier soir via un communiqué de presse. En effet, trois nouveaux cas de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel sont suspectés, en plus du latéral gauche déjà à l'isolement depuis quelques jours.

Ainsi, si ces suspicions sont confirmées, le club phocéen aura désormais 4 membres touchés par le virus dans son effectif. De quoi remettre en cause la tenue du match contre Saint-Etienne vendredi, pour inaugurer la nouvelle saison de L1 ! Les Marseillais, qui ont prévenu la commission Covid créée par la LFP et composée de 4 médecins et 2 infectiologoques, pourraient ainsi ne pas respecter le règlement de cette commission. "Si une équipe a plus de trois joueurs ou encadrants isolés sur huit jours glissants, le virus est circulant dans le club". Résultat, le report potentiel de la rencontre repousserait aussi le début de la Ligue 1 au samedi, 17h00, avec un derby Bordeaux-Nantes.

Pour revenir à Marseille, La Provence et L'Equipe annoncent, ce lundi matin, que les joueurs ne s'entraîneront pas aujourd'hui. En revanche, ils sont tous attendus à la Commanderie pour être testés, depuis leur voiture, avant de rentrer chez eux. L'OM n'a d'ailleurs pas eu la meilleure des préparations puisque le covid-19 menace le club depuis quelques semaines maintenant. En plus de l'entraînement du jour qui est supprimé, les deux dernières rencontres programmées initialement face à Montpellier et Stuttgart ont elles-aussi été annulées. Pour rappel, un cas de coronavirus est aussi à déplorer côté stéphanois depuis vendredi.