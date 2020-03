L1 - Coronavirus : Les matchs à huis clos préconisés jusqu'au 15 avril !

La Ligue 1 ferme les portes de ses stades jusqu'au 15 avril ! Roxana Maracineanu, la ministre des sports, a annoncé que le huis clos était préconisé pendant près d'un mois. Soit les rencontres se feront sans spectateurs, soit devant 1000 personnes au maximum.

Roxana Maracineanu a annoncé une mesure qui risque de faire grincer des dents ! La ministre des Sports, en lien avec son confrère en poste à la Santé Olivier Véran, a affirmé que les matchs de Ligue 1 (et tous les rassemblements sportifs) devraient se dérouler à huis clos jusqu'au 15 avril. Les organisateurs ont le choix entre : préférer un huis clos ou vendre jusqu'à 1000 billets pour les matchs.

"Le ministre de la Santé Olivier Véran a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. À ce stade, cette règle s’applique jusqu’au 15 avril. Cette limitation a été annoncée de concert avec nos partenaires européens. Nous sommes dans un contexte exceptionnel et le monde sportif va être solidaire. Nous devons tous être soudés. Cette nouvelle nous conduit à revoir notre organisation. Il faudra que le nombre de spectateurs soit limité à 1 000 personnes en comptant les acteurs ou en préférant le huis clos lorsque c’est possible. Nous allons continuer à discuter. Nous travaillons avec les organisateurs pour les dédommagements. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d’organisation des compétitions. Ce sont les préfectures qui donneront le ton. Mais il faut que les échéances sportives soient respectées. C’est à étudier. Soit les organisateurs feront le choix de vendre jusqu’à 1 000 billets soit de décider le huis clos" a-t-elle déclaré.

Cette décision va avoir énormément d'impacts pour les matchs de Ligue 1. En effet, le match entre Montpellier et Marseille, ce samedi, se jouera à huis clos au Stade de la Mosson selon le Midi-Libre. Il faut aussi se projeter sur les autres journées de Ligue 1, ou un certain OM-PSG aura lieu dans un Stade Vélodrome vide. Et que dire du derby entre le Nîmes Olympique et le MHSC, d'ordinaire bouillant... Enfin, la finale de la Coupe de la Ligue entre l'OL et le PSG, fixée le 4 avril prochain, se fera aussi sans spectateur. En cas de qualification pour les quarts de finale de la LDC (7/8 et 14/15 avril), le PSG et l'OL pourraient aussi être handicapés sur la scène européenne.