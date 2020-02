L1 - D'un nouveau bijou, Payet délivre encore Marseille ! (analyse et notes OM-TFC)

Ce samedi après-midi, l'Olympique de Marseille a disposé du Toulouse Football Club sur la plus petite des marges (1-0), à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Les hommes d'André Villas-Boas sont désormais invaincus, en championnat, depuis 13 rencontres (10 victoires, 3 nuls). Les Pitchouns, eux, concèdent un revers frustrant.

Ligue 1 - 24e Journée Marseille 1 - 00 - 0 Toulouse D. Payet 51'



LE FAIT DU MATCH

Les Violets ratent le coche. Malgré leur position de lanterne rouge, les protégés de Denis Zanko ont fait un début de rencontre canon au Vélodrome. Sur leur toute première occasion de la partie, quelques secondes après le coup d'envoi, Aaron Leya Iseka, lancé dans le dos de la défense olympienne à la limite du hors-jeu, a trouvé la base du montant de Steve Mandanda, sorti à son encontre (1ère). Tout heureux d'être sauvé par son poteau, le dernier rempart phocéen s'est, à peine cinq minutes plus tard, montré décisif en réalisant un très bel arrêt, du pied droit, sur une frappe menaçante décochée par Quentin Boisgard (6ème). Puis, peu avant la demi-heure de jeu, Jean-Victor Makengo, sur un bon service de Wesley Saïd, a vu sa réalisation être refusée par le corps arbitral pour un ballon sorti hors des limites du terrain (28ème). Trois très belles opportunités pour le Téfécé, qui, au fil des minutes, va ensuite subir la loi marseillaise.

LE BUT

1-0 (51ème) : Marseille ouvre le score sur une nouvelle inspiration de Dimitri Payet ! Duje Caleta-Car trouve Jordan Amavi dans le couloir gauche. Le latéral déploie un centre, repoussé par Ruben Gabrielsen. Bouna Sarr récupère le ballon, repique vers l'axe du terrain, avant de servir Dimitri Payet. Après un bon contrôle, le meneur de jeu phocéen déclenche un tir enveloppé du droit à environ 25 mètres du but, qui va se loger dans la lucarne de Baptiste Reynet, pris sur sa droite. C'est le huitième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le Réunionnais, désormais meilleur buteur de son équipe devant Dario Benedetto (7 buts) et Nemanja Radonjic (5 buts).

L'HOMME DU MATCH

Steve Mandanda (OM). Sauvé par son montant en tout début de rencontre (1ère), le portier olympien a ensuite fait parler son talent. Auteur d'un très bel arrêt sur une frappe vicieuse de Quentin Boisgard (6ème), il a remis le couvert en fin de match en s'interposant parfaitement sur une reprise de volée décochée de près par Aaron Leya Iseka (81ème). Infranchissable dans son but, il a également fait étalage de ses qualités balle au pied avec plusieurs excellentes relances.

LES CONSÉQUENCES

Sérieusement malmené par un Toulouse appliqué et parfois séduisant, l'Olympique de Marseille a pu compter sur ses deux hommes forts (Steve Mandanda, Dimitri Payet) pour arracher un succès court mais très précieux. Grâce à cette nouvelle victoire, les protégés d'André Villas-Boas confortent leur deuxième place au classement (49 points) et comptent neuf unités d'avance sur Rennes (40 points) et Lille (40 points). Des Dogues qu'ils iront défier dimanche soir prochain (21 heures, Stade Pierre-Mauroy), en clôture de la 25ème journée.

Valeureux et sans complexe, les Violets, qui ont perdu Lovre Kalinic sur blessure (36ème), ont très sérieusement mis à mal les Phocéens en première période. Problème : l'efficacité et la réussite n'étaient pas au rendez-vous... L'OM a su en profiter et, malgré une belle réaction en fin de match, les Toulousains ont dû s'incliner. Un revers, le treizième sur les quatorze dernières sorties en championnat, qui enfonce encore un peu plus le TFC, bon dernier (13 points), qui devra prendre des points face à l'OGC Nice, samedi soir (20 heures, Stadium Municipal) prochain.