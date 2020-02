L1 - Dans la douleur, Monaco se relance en dominant Angers (analyse et notes)

Après trois défaites toutes compétitions confondues, l'AS Monaco a rebondi en dominant sur la plus petite des marges le SCO Angers (1-0), ce mardi soir en ouverture de la 23ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 23e Journée Monaco 1 - 01 - 0 Angers S. Jovetic 18'



LE FAIT DU MATCH

Monaco joue à se faire peur mais tient le choc. Rapidement devant au tableau d'affichage suite à l'ouverture du score de Stevan Jovetic, les Asémistes ont, au fil des minutes, laissé le ballon aux Angevins. Une bien mauvaise idée tant l'équipe de Robert Moreno n'est pas construite et formatée pour conserver un résultat. Principalement concentrés et appliqués à défendre leur mince avantage, les Rouge-et-Blanc y sont parvenus, mais ce fut dur ! Ils peuvent notamment remercier Benjamin Lecomte, auteur d'une claquette décisive sur une tête de Pierrick Capelle qui filait sous la barre (45ème+1), et Keita Baldé, sauveur de son équipe devant Casimir Ninga (90ème+2).

LE BUT

1-0 (18ème) : Monaco prend la tête ! Youssouf Fofana se fend d'un long ballon, dans le dos de la défense angevine. Stevan Jovetic, dans la surface de réparation, place alors une tête parfaite, qui lobe Danijel Petkovic. Magnifique ! C'est le deuxième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'attaquant monténégrin.

L'HOMME DU MATCH

Angelo Fulgini (SCO Angers). Malgré le court revers de son équipe, le numéro 10 angevin a rendu une copie très solide sur le Rocher. Très en vue (102 ballons touchés), il a été précis balle au pied (85% de passes réussies, 5 dribbles), influent (3 passes clés, 8 centres, 3 tirs) et présent dans le combat (8 duels remportés, 1 dégagement, 1 interception, 1 tacle).

LES CONSÉQUENCES

Après trois revers de rang, l'AS Monaco renoue dans la douleur avec le succès, le tout premier de Robert Moreno en Ligue 1. Cette courte victoire, on ne peut plus laborieuse, permet aux Asémistes de grimper provisoirement à la 9ème place du classement (32 points). Un résultat qui demandera confirmation sur la pelouse de l'Amiens SC, samedi soir (20 heures, Stade de la Licorne) à l'occasion de la 24ème journée.

Dominateur depuis la fin de la première mi-temps, le SCO Angers, faute d'adresse dans le dernier geste, n'a pas été récompensé de ses efforts. Avec ce revers, la deuxième de rang en Ligue 1, les protégés de Stéphane Moulin confirment leurs difficultés du moment (aucun succès lors des quatre dernières journées) et reculent à la 13ème place du classement (30 points). Une réaction sera attendue face au LOSC, vendredi soir (20h45, Stade Raymond-Kopa) en ouverture de la 24ème levée.