L1 - De nouvelles règles de jeu pour la saison prochaine !

L'IFAB (International Football Association Board) est l'instance qui a pour charge de faire évoluer les différentes règles du football à l'échelle internationale. Cet organisme vient tout juste d'officialiser de nouvelles règles qui entreront en vigueur dès la saison prochaine. Au niveau des ajustements de l'IFAB, concernant la zone de main, elle a été déterminée jusque sous l'aisselle du joueur. Si le joueur commet une main accidentelle, deux cas de figures seront envisageables. "Si l'action de jeu se termine par un but ou une occasion de but évidente la main (...) sera considérée comme une infraction". Mais, "si le jeu se prolonge et qu'il y a plusieurs touches de balle, la main ne sera pas considérée comme une faute".

Ensuite, du coté des gardiens, lors d'un penalty, si leur placement sur la ligne au moment du tir n’est pas bon, et que le tireur ne cadre pas ou heurte un montant, le penalty ne sera pas à refaire. En revanche, si l'arbitre estime que le placement du gardien a gêné le tireur au moment de sa frappe, il peut décider de faire retirer le penalty.