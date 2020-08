L1 - Depay et Lyon toujours en mode Ligue des Champions (résumé et notes)

Grâce à un triplé de Memphis Depay, déjà meilleur buteur du championnat, l'OL s'est facilement défait de Dijon pour son match de reprise en Ligue 1, quelques jours seulement après la fin de son aventure européenne.

Ligue 1 - 2e Journée Lyon 4 - 13 - 1 Dijon M. Depay (P.) 39'

W. Lautoa (CSC) 45'

M. Depay 46'

M. Depay (P.) 66'

14' A. Scheidler



Du public, un ballon différent, pas d'hymne de la Ligue des Champions avant le coup d'envoi... Le contexte a changé, mais c'était bien la même équipe de l'Olympique Lyonnais qui a reçu Dijon ce vendredi que celle qui avait conclu son parcours en Champions League en demi-finale, il y a un peu plus d'une semaine à Lisbonne. Investie, concentrée et appliquée, elle a parfaitement entamé sa saison de Ligue 1 en remportant presque sans trembler son match de reprise.

Presque, parce que ce sont les Bourguignons qui ont ouvert le score, à l’issue d’un premier quart d’heure pourtant totalement dominé par l’OL. Au terme d’une phase de transition, Aurélien Scheidler s’y est repris à deux fois, après une première frappe contrée par Marcelo, pour tromper Anthony Lopes sur sa droite (14e). Le premier but en Ligue 1 du solide attaquant dijonnais, recruté cet été à Orléans. Et la seule véritable occasion du match pour le DFCO...

Depay s'offre le triplé

Sereins, les hommes de Rudi Garcia sont immédiatement repartis à l’assaut des buts d’Alfred Gomis. Toujours positionnés sur un schéma en 3-5-2, où Memphis Depay occupait une position plus reculée derrière le duo d’attaquants Dembélé - Toko Ekambi pour pallier au forfait de Houssem Aouar, atteint du covid-19, ils sont constamment passés par les côtés. Léo Dubois et surtout Maxwel Cornet ont enchaîné les centres sans discontinuer (27 au total, dont 21 pour l’Ivoirien !), mais ce n’est pas sur cette phase de jeu que les Lyonnais ont fait la différence.

Alors qu’on se rapprochait de la pause avec ce score de 0-1 en faveur de Dijon, Cornet, trouvé à gauche de la surface par Toko Ekambi, s’est écroulé après une obstruction de Ngouyamsa : Memphis Depay s’est chargé de tirer le pénalty et de le transformer en prenant Gomis à contre-pied (37e). Mis en confiance par ce but, son premier depuis celui inscrit face à la Juventus en 8e de finale de la C1, déjà sur pénalty, le Néerlandais a passé la vitesse supérieure dans la foulée, d’abord en provoquant le but contre son camp de Wesley Lautoa suite à superbe dribble sur Ngouyamsa (45e), puis en réalisant un enchaînement parfait devant le pauvre défenseur camerounais, conclu par une volée à bout portant (46e).

Dembélé a tout raté

Sauvé au tableau d’affichage par son capitaine, mais collectivement bien au-dessus de son adversaire du soir, l’OL a davantage contrôlé en deuxième période et c’est presque par hasard que Depay s’est de nouveau retrouvé au point de pénalty, pour un accrochage involontaire de Panzo sur Dubois, à l’extrémité de la surface. L’ancien mancunien ne s’est pas fait prier pour s’offrir le triplé et la première place provisoire du classement des buteurs, en envoyant sa frappe sous la barre de Gomis (65e). Il a ensuite cédé sa place au jeune Rayan Cherki, qui s’est montré davantage en vingt minutes que Moussa Dembélé ne l’a fait en quatre-vingt-dix.

De retour dans le onze de départ après avoir joué le rôle de joker de luxe durant le final 8, le numéro 9 de l’OL s’est distingué par son manque flagrant de réalisme dans la surface dijonnaise. Ses partenaires l’ont souvent trouvé (30 ballons touchés), mais la précision lui a fait défaut (4 frappes hors cadre sur 5), quand ce n’était pas la promptitude (2 tirs contrés, 7 ballons perdus). Le seul point noir de la soirée pour les Gones, qui se retrouvent provisoirement 2es du classement sans avoir joué la 1ère journée (leur déplacement à Montpellier a été décalé au 15 septembre).