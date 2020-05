L1 - Des sénateurs déposent un amendement pour encourager la reprise

Le sort du foot français se retrouve débattu au Sénat. Lundi, six sénateurs et sénatrices ont déposé un amendement visant à permettre la reprise de la saison 2019-2020 des sports professionnels. "Les Fédérations sportives délégataires et les Ligues professionnelles peuvent décider de reprendre les compétitions professionnelles afin d'achever la saison 2019-2020, si la situation sanitaire le permet et après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique", peut-on lire dans cet amendement n°242. "Elles définissent pour ce faire, sous leur responsabilité, et en accord avec l'État, un protocole sanitaire adapté à la reprise des compétitions qui détermine les conditions dans lesquelles les sportifs, les personnels nécessaires et le public peuvent participer à ces compétitions." Cet amendement, qui ressemble à un mince motif d'espoir pour le président lyonnais Jean-Michel Aulas, a été déposé par quatre sénateurs du Rhône, sur six au total.

Un autre amendement a été proposé, afin de demander au comité scientifique de se prononcer avant la fin juin sur "les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020-2021". Ces deux amendements ont peu de chance d'être adoptés, rappelle L'Equipe, puisque le gouvernement a déjà donné un avis défavorable à une reprise. S'ils étaient adoptés par le Sénat, ils devraient ensuite passer devant l'Assemblée nationale, où ils seraient probablement rejetés.