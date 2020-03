L1 - Didier Quillot : 'Le championnat reprendra et s'achèvera'

Suite à l'annonce des suspensions temporaires des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, officialisé en ce vendredi matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a tenu une conférence de presse. Le directeur général de l’instance, Didier Quillot, en a notamment profité pour dire que le championnat 2019-2020 ne sera pas annulé, mais reprendra bien dès que possible.

"L’UEFA va décider de certaines choses, aujourd’hui, on ne sait pas quoi. Ils vont décider de choses qui vont peut-être libérer des dates. Si l’UEFA libère des dates... Dès l’instant où le championnat est suspendu, il faut qu’il reprenne et il faut qu’il s’achève", a expliqué le dirigeant, et de poursuivre ses propos, sûr de lui : "S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté. Donc il reprendra et s’achèvera".