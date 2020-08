L1 - Dijon-Angers décalé à samedi

Suite au report du match d'ouverture entre Marseille et St-Etienne, la LFP a annoncé hier avoir avancé la rencontre entre Bordeaux et Nantes, initialement prévue samedi à 17h, au vendredi. Et puisqu'il est de bon ton, vu le contexte, de satisfaire les diffuseurs, il a également fallu trouver une affiche à placer le samedi à 17h. Ce sera Dijon-Angers, qui devait initialement se jouer le dimanche à 15h. La rencontre sera retransmise sur la nouvelle chaîne Téléfoot.

🚨 A la suite de la reprogrammation du match #FCGBFCN et en accord avec les clubs et le diffuseur, la rencontre @DFCO_Officiel / @AngersSCO est avancée au samedi 22 août 2020 à 17h00 🗓️



🆚 #DFCOSCO https://t.co/iVZPJOXyky — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 19, 2020