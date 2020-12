L1 - Dijon coule Nîmes au terme d'un match renversant ! (analyse)

Au forceps, le Dijon FCO a complètement renversé la rencontre face au Nîmes Olympique. Menés 0-1 à un quart d'heure de la fin, les Dijonnais se sont finalement imposés 3-1.

Ligue 1 - 17e Journée Nîmes 1 - 31 - 0 Dijon M. Ahlinvi 31'

75' M. Konaté

77' Baldé

94' M. Konaté



LE FAIT DU MATCH

Nîmes craque en trois minutes ! Alors qu'ils ont eu l'opportunité de marquer le deuxième but en seconde mi-temps, les Crocos gâchent tout en trois minutes. Après l'égalisation de Moussa Konaté à la 74ème, les Nîmois perdent pied mentalement et perdent Florian Miguel sur un carton rouge à la suite d'un tacle mal maitrisé (75ème). Nîmes est à terre et DIjon enfonce le clou sur l'action qui suit avec le deuxième but dijonnais, de Baldé (76ème).

LES BUTS

1-0 (31ème) : Nîmes ouvre le score contre le cours du jeu ! Juste après une énorme action dijonnaise, Duljevic fait la différence sur le côté droit avant de trouver aux 5m50 Ahlinvi qui ne se manque pas et trompe Racioppi en première intention.

1-1 (74ème) : Dijon est enfin récompensé ! Rentré en jeu quelques minutes auparavant, Konaté fait parler son sens du but en coupant la trajectoire d'un centre d'Edimbé. L'ancien Amiénois trompe Reynet d'une tête sous la barre.

1-2 (76ème) : sur un long ballon dans la surface, Dobre remise intelligemment en retrait. Konaté est contré mais Mama Baldé est présent au bon endroit. Sa frappe du droit en force trompe un Reynet impuissant.

1-3 (90+4ème) : Moussa Konaté punit Nîmes. Celina trouve magnifiquement Konaté à la limite du hors-heu et l'attaquant dijonnais trompe Reynet d'une puissante frappe du gauche.

L'HOMME DU MATCH

Moussa Konaté( DFCO). Nîmes va faire des cauchemars de l'attaquant dijonnais. En seulement 29 minutes sur le terrain, le Sénégalais a planté deux buts et délivré, également, une passe clé pour Mama Baldé, qui a touché le poteau.

LES CONSÉQUENCES

Dans ce duel de mal classé, le DFCO est parti chercher une belle victoire sur la pelouse du Nîmes Olympique. Remis dans le match grâce à Moussa Konaté, les Dijonnais ont poussé à la faute les Nîmois et ont finalement été récompensés de leurs efforts avec ce deuxième but. En fin de match, Konaté, décisif avec son entrée en jeu, a ajouté un troisième but.

Côté Nîmois la déception est immense et les Crocos étaient complètement dépités au coup de sifflet final. Vingtième et donc dernier de Ligue 1, Nîmes est plus que jamais menacé par la relégation, et l'avenir de Jérôme Arpinon risque d'être remis en cause durant les fêtes.