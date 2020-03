L1 - Dijon enfonce Toulouse

En Bourgogne, le Toulouse Football Club s'est incliné face au Dijon FCO (2-1) lors de la 28ème journée de Ligue 1 et enchaîne un dix-huitième match sans succès en championnat.

Ligue 1 - 28e Journée Dijon 2 - 11 - 1 Toulouse H. Mendyl 40'

N. Aguerd 53'

41' Q. Boisgard



Ce duel entre le dix-septième et le dernier du championnat n'a pas laissé place à une grande première période. Si le score à la pause était de un but partout, les deux formations ont marqué sur leur unique tir cadré de la première période, symbole du manque de rythme dans cette partie. Dès l'entame de match, Sammaritano a pourtant fait passer un frisson dans les rangs toulousains lorsque son coup-franc a flirté avec la lucarne (3e). Par la suite, les vingt-deux acteurs se sont davantage fait remarquer pour leurs coups de chaud, à l'image d'une altercation entre Baldé et Gradel, tous deux avertis sur le coup (12e). Dans la foulée, Koulouris a lui aussi été averti après un coup de coude sur Ecuele Manga (17e). Finalement, il a fallu attendre la fin de ce premier acte pour que cela s'emballe. Sur un centre au second poteau de Sammaritano, Mendyl a eu tout le loisir d'ajuster sa volée pour tromper Reynet (40e). Mais dans la foulée, les Toulousains ont profité du manque de concentration des Dijonnais pour égaliser sur l'engagement. Depuis le côté droit, Koulouris a servi Boisgard en retrait, lequel a envoyé le ballon au fond des filets avec l'aide de la barre (41e). Il s'agit du premier but des Violets en huit matchs, eux qui sont restés muets lors des sept précédents.

Dès le retour des vestiaires, les Toulousains ont eu l'occasion de prendre l'avantage mais Gradel n'a pu reprendre convenablement la passe de Saïd (51e). Derrière, ils se sont fait punir avec l'inscription d'un second but dijonnais par Aguerd. Après un premier tir repoussé de Baldé, le ballon est revenu dans les pieds du défenseur bourguignon qui ne s'est pas posé de question et a déclenché une frappe qui a fait mouche (53e). Moins dominateurs et confrontés aux efforts toulousains pour tenter de recoller au score, les Dijonnais se sont fait une frayeur sur une tête complètement manquée de Saïd alors qu'il était seul au second poteau (70e). Reynet a ensuite maintenu son équipe en vie en se couchant bien sur un tir croisé d'Amalfitano (79e). Sans solution en fin de rencontre, le TFC a finalement enchaîné un 18ème match sans victoire en Ligue 1 et se rapproche toujours plus de la Ligue 2. A l'inverse, ce succès précieux permet au DFCO de monter à la 16ème place, avec trois points d'avance sur le barragiste.

L'HOMME DU MATCH

N.Aguerd (Dijon). Auteur du but de la victoire, le défenseur dijonnais a surtout répondu présent dans sa surface de réparation. Avec 6 dégagements et 100% de duels aériens gagnés, il a dicté sa loi et a mis en échec l'attaque toulousaine.