L1 - Dijon et Strasbourg se quittent dos à dos (analyse)

Ce dimanche après-midi, le Dijon FCO et le Racing Club Strasbourg Alsace se sont quittés dos à dos (1-1), lors de la 21ème journée de Ligue 1. Les deux formations sont toujours invaincues en 2021.

Ligue 1 - 21e Journée Dijon 1 - 10 - 0 Strasbourg S. Coulibaly 63'

51' L. Ajorque



LE FAIT DU MATCH

Strasbourg flirte avec un break express ! À peine deux petites minutes après l'ouverture du score, le RCSA est passé tout près du 0-2. Sur un nouveau bon travail de Mehdi Chahiri, sur la droite du terrain cette fois, terminé par un bon centre en retrait, Adrien Thomasson a été idéalement trouvé dans la surface bourguignonne. L'ancien joueur du FC Nantes a alors décoché une frappe du droit qui est venue s'écraser sur la barre transversale d'Anthony Racioppi (54ème).

LES BUTS

0-1 (51ème) : Le Racing ouvre le score ! Lancé sur la gauche du terrain à l'extrême limite du hors-jeu, Mehdi Chahiri se rapproche de la surface dijonnaise et déclenche une puissante frappe croisée. Anthony Racioppi s'interpose d'une belle parade mais le ballon revient finalement sur Ludovic Ajorque. De près, l'attaquant des Bleu-et-Blanc ne se fait alors pas prier pour envoyer le cuir dans les filets. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 25 alsacien.

1-1 (63ème) : Le DFCO recolle ! Sur le corner botté de la droite du terrain, Senou Coulibaly coupe de la tête. Eiji Kawashima parvient à repousser le cuir sur sa droite mais Roger Assalé le récupère sur la ligne de sortie. L'attaquant, de retour de blessure, remet alors en retrait aux six mètres pour ce même Senou Coulibaly, qui conclut du pied droit. C'est le tout premier but marqué cette saison en championnat par le numéro 5 du DFCO.

L'HOMME DU MATCH

Senou Coulibaly (Dijon FCO). Auteur de l'égalisation bourguignonne (2 tirs cadrés au total), il a aussi parfaitement rempli sa mission première, à savoir défendre. Solide (3 dégagements, 1 tir bloqué, 2 interceptions, 2 tacles, 4 duels gagnés), il n'a quasiment rien laissé passer.

LES CONSÉQUENCES

Mené et passé tout près de la correctionnelle, le DFCO est finalement parvenu à arracher, au courage, le point du match nul. Grâce à ce score de parité, le club bourguignon reste invaincu en 2021 et sort de la zone rouge. Les hommes de David Linarès grimpent à la dix-huitième place du classement (15 points), celle du barragiste, et tenteront de confirmer leur bonne passe du moment sur la pelouse du Lille OSC, dimanche prochain (17 heures, Stade Pierre-Mauroy), lors de la 22ème journée.

Le Racing pourra nourrir des regrets suite à ce partage des points en Bourgogne. Les hommes de Thierry Laurey ont globalement eu la maîtrise du match ainsi que les meilleures occasions. Il faudra malgré tout se contenter d'un tout petit point, qui fait reculer les Bleu-et-Blanc à la quinzième place du classement (24 points). Toujours invaincu en cette nouvelle année, le RCSA cherchera à renouer avec le bon goût de la victoire face au Stade de Reims, dimanche prochain (15 heures, Stade de la Meinau), à l'occasion de la 22ème levée.