L1 - Dijon - Lens : les compos probables

Le RC Lens se déplace à Dijon ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Les Lensois auront à coeur de s'imposer afin de s'éloigner de la zone rouge, alors que du côté des Dijonnais on espère prendre les trois points pour ne plus être la lanterne rouge du championnat. David Linarès a convoqué un groupe de 19 joueurs pour cette rencontre. Yassine Benzia est toujours blessé à la main et sera absent, tout comme Saturnin Allagbé qui est malade. Dina Ebimbe est quant à lui toujours en phase de reprise. Côté Lensois, Cheick Traoré n'est pas encore rétabli à cent pour cent et ne sera donc pas du voyage en Bourgogne.

Ligue 1 - 11e Journée

DIJON - RC LENS

Dijon : Racioppi - Chafik, Ecuele Manga (cap), Panzo, Ngonda - Ndong, Lautoa - Chouiar, Celina, Assalé - Baldé

Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac (cap), Fofana, Sylla - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo