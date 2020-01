L1 - Dijon-Lille : les compos probables

Le LOSC se déplace ce dimanche à Dijon (17h) dans le cadre de la 20ème levée de Ligue 1. Sèchement battus à Monaco avant la trêve (5-1), les Dogues ont l'occasion de reprendre la troisième place au Stade Rennais en cas de succès en Bourgogne. Côté lillois, Agouzoul et Yazici sont blessés et Weah est encore un peu court. Christophe Galtier devrait opter pour un schéma à deux attaquants avec Osimhen et Araujo. Ikoné devrait être relégué sur le banc. Dans le secteur défensif, Reinildo devrait être préféré à Bradaric.

Dijon reste sur cinq matchs sans victoire en championnat, dont deux nuls face à Metz et Amiens, deux équipes du bas de tableau. Au milieu, Jobard devrait mixer expérience et jeunesse avec Balmont, Ndong et Chouiar. Dans le secteur offensif, on devrait retrouver Tavares, Cadiz et Sammaritano.

Ligue 1 - 20e Journée

DIJON FCO - LILLE OSC

DFCO : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Lauota, Mendyl - Balmont, Ndong, Chouiar - Sammaritano, Cadiz, Tavares (C.)

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (C.), Gabriel, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Bamba - Osimhen, Araujo