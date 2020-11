L1 - Dijon - Lorient : les compos probables

Dijon reçoit le Football Club de Lorient ce dimanche à 13 heures, dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Dijonnais (20ème) et les Merlus (17ème) disputent un match important face à un concurrent direct au maintien.

Christophe Pelissier a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le déplacement en Bourgogne. Houboulang Mendes et Trevoh Chalobah sont blessés et ne seront donc pas du voyage. Pierre-Yves Hamel est de son côté suspendu pour la rencontre. Vincent Le Goff et Matthieu Saunier sont quant à eux toujours en phase de reprise. Le DFCO compte également plusieurs absents dans ses rangs. Yassine Benzia, Bersant Celina et Willitty Younoussa sont à l'infirmerie. Anibal Chala et Frédéric Sammaritano ont été testés positifs au Covid-19 et sont donc actuellement à l'isolement. Didier Ndong purgera quant à lui un match de suspension.

Ligue 1 - 9e Journée

DIJON - LORIENT

Dijon : Allagbé - Chafik, Ecuele Manga (cap), Panzo, Ngonda - Dina Ebimbe, Lautoa - Baldé, Chouiar, Assalé - Konaté

Lorient : Nardi - Morel, Gravillon, Laporte, Hergault - Boisgard, Lemoine (cap), Abergel, Wissa - Moffi, Grbic