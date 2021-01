L1 - Dijon - OM : les compos probables

L'Olympique de Marseille se déplace ce samedi à 21 heures à Dijon dans les cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas devra composer sans Morgan Sanson et Jordan Amavi qui sont tous les deux blessés. Luis Henrique a quant à lui été testé positif au Covid-19 et ne sera pas du voyage en Bourgogne. Du côté des Dijonnais, Roger Assalé, Yassine Benzia et Anibal Chala souffrent de différents pépins physique et ne participeront pas à ce match.

Ligue 1 - 19e Journée

DIJON FCO - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Dijon : Racciopi - Boey, Ecuele-Manga (cap), Coulibaly, Chafik - Ndong, Diop - Sammaritano, Celina, Chouiar - Ma.Baldé.

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Alvaro, Balerdi, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Payet.