L1 - Dijon-PSG : Kylian Mbappé voulait envoyer un message aux autres candidats au titre

Les caméras de Canal+ ont capté des discussions de couloir entre les Parisiens, à la mi-temps de Dijon-PSG. Alors qu'ils menaient déjà 2-0, les Franciliens avaient pour objectif de faire forte impression en inscrivant le plus de buts possibles. C'est, du moins, ce que Kylian Mbappé voulait : "Marqui, dis à tout le monde qu'on reste dedans!, lâche l'ancien Monégasque à son capitaine Marquinhos. Si on peut en mettre cinq ou six, c'est un message aux autres", avant d'augmenter l'objectif avec tout le groupe : "On en met six-sept !"

Mort de faim, l'attaquant francilien se fixe même un autre objectif : "Moi je repars avec le ballon du match". Finalement, le joueur de 22 ans ne va pas repartir avec le ballon du match, synonyme de triplé, puisqu'il ne va inscrire qu'un doublé, mais les Parisiens se sont imposés 4-0. Une bonne opération puisque Lille et Lyon ont fait match nul, respectivement face à Strasbourg et Marseille.