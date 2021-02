L1 - Dijon - PSG : les compos officielles

La 27ème journée de L1 se poursuit cet après-midi et la lanterne rouge Dijon accueille le Paris Saint-Germain (3ème) pour un choc des extrêmes. Malgré les absences de Neymar, Verratti, Icardi et Paredes la partie s'annonce déséquilibrée sur le papier. Battu (0-2) par Monaco le week-end dernier, le PSG compte quatre longueurs de retard sur le leader lillois et n’a plus vraiment le droit à l’erreur. En face, le DFCO reste sur six défaites consécutives en championnat. À moins d'une heure du coup d'envoi, découvrez les compositions officielles choisies par Linarès et Pochettino.

Ligue 1 - 27e Journée

DIJON FCO - PARIS SAINT-GERMAIN

Dijon : Racioppi - Boey, Panzo, Ecuele Manga (cap), Coulibaly, Ngonda - Celina, Diop, Dina Ebimbe - Konaté, Baldé.

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos (cap), Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo - Rafinha - Draxler, Mbappé, Kean.