L1 - Dijon - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace à Dijon ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer d'Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Juan Bernat, Angel Di Maria et Neymar qui sont tous les cinq blessés. Mauro Icardi est de son côté malade et Leandro Paredes est lui suspendu. Chez les Dijonnais, Didier Ndong est également malade et Aboubakar Kamara a quant à lui écopé d'un match de suspension.

Ligue 1 - 27e Journée

DIJON FCO - PARIS SAINT-GERMAIN

Dijon : Racioppi - Ngonda, Panzo, Ecuele Manga (cap), Coulibaly, Boey - Celina, Lautoa, Dina Ebimbe - Konaté, Baldé

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos (cap), Diallo, Kurzawa - Gueye, Danilo - Rafinha, Draxler, Mbappé - Kean