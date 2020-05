L1 - Djibril Cissé pose sa candidature auprès du Nîmes Olympique !

Après avoir annoncé, il y a quelques jours, qu'il voulait revenir en L1 gratuitement pour marquer les 4 buts lui permettant de franchir la barre des 100 buts, Djibril Cissé a fait quelques précisions chez nos confrères de La Provence. L'ancien de l'OM et de Liverpool a, en effet, clairement ouvert la porte au Nîmes Olympique pour une petite pige.

"Cela me conviendrait avec grand plaisir. Mon frère, Abou a foulé la pelouse des Costières. Moi, j’ai été au centre de formation; j’ai porté les couleurs de ce club (1997-1998). Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi, ce serait une vraie fierté. Mais que j’entretienne des attaches très particulières ou pas, j’irai dans le club qui me donnera la chance de décrocher ce titre honorifique des 100 buts" a-t-il déclaré.