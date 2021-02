L1 - Dortmund chambre le PSG après la défaite à Lorient, Neymar répond

Hier, le FC Lorient a réalisé un exploit en s'offrant le scalp du PSG (3-2) dans le temps additionnel. Les Merlus en ont profité pour faire la fête après la rencontre et ont posté une photo en recopiant la célébration de Yoan Wissa, auteur du deuxième but. Mais la position "zen" de Wissa et des Lorientais n'est pas sans rappeler celle de Erling Haaland, et le compte twitter du Borussia Dortmund en a profité pour tacler les Parisiens.

Si les supporters ont répondu en masse au BvB, Neymar, en personne, s'est aussi chargé de chambrer les Allemands : "Vous vous rappelez…" a-t-il écrit en postant une photo de cette même célébration, réalisée lors de l'élimination de Dortmund à Paris il y a un an. Bonne ambiance !