L1 - Droits TV : ce qui a été payé, ce qu'il reste à régler...

En fin de semaine dernière, la LFP a annoncé avoir trouvé un accord avec les diffuseurs du championnat de France pour le règlement d'un montant avoisinant les 45 millions d'euros. Cette somme correspond à l'écart qui avait été constaté entre la part des droits TV versés jusqu'alors (environ les 2/3) et le nombre de matchs disputés (les 3/4 de la saison ont été joués). Canal Plus a versé plus de 30 M€, tandis que BeIN Sports a réglé environ 10 M€.

Au total, il reste donc 243 millions d'euros de droits TV restants, sans compter les 35 M€ de droits TV internationaux dus par BeIN Sports. Mais avec l'arrêt définitif de la saison, qui devrait être acté dans les prochains jours par la Ligue, il faut imaginer que cette enveloppe n'arrivera jamais dans les caisses du football français.