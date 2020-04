L1 - Droits TV : la réponse cinglante du président de Canal +

Maxime Saada, le patron de Canal+, a affirmé haut et fort sa prise de position concernant le refus du groupe Canal de payer les droits TV de la Ligue 1. Pour rappel, une somme de 110 millions d'euros n'a pas été versée à la LFP. Le dirigeant, droit dans ses bottes, estime logique qu'il ne paie pas des matchs qui n'ont pas été livrés.

"Canal+ n'a pas à assurer la trésorerie des clubs français. On n'a fait qu'appliquer nos droits. Il n'y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matchs joués et le paiement. Il y a des échéances et une mécanique juridique qui impliquent que, lorsqu'on n'est pas livrés, on ne paye pas. On n'est pas une banque", a-t-il déclaré à Europe 1. Le message est clair.