L1 - Du spectacle, des buts mais pas de vainqueur dans le derby entre Strasbourg et Metz (analyse)

Ce dimanche après-midi, le derby de l'Est opposant le Racing Club Strasbourg Alsace au FC Metz n'a pas trouvé de vainqueur malgré un match animé. Menés à deux reprises, les Bleu-et-Blanc sont parvenus à accrocher les Grenats (2-2) en cette 14ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 14e Journée Strasbourg 2 - 20 - 1 Metz M. Simakan 66'

A. Thomasson 78'

35' D. Bronn (P.)

70' O. N'Guette



LE FAIT DU MATCH

Metz rate le break et le paie cash ! On joue la 49ème minute de jeu lorsque le centre déployé par Warren Tchimbembé est contré par Kenny Lala puis vient heurter le bras droit de Mohamed Simakan. Appelé par son collègue de la vidéo, Monsieur Letexier va contrôler l'action sur son écran puis désigne le point de penalty (50ème). Dylan Bronn, auteur de l'ouverture du score, déjà sur penalty (35ème), se présente à nouveau face à Eiji Kawashima et frappe encore du pied droit. Mais, cette fois, le portier nippon remporte son duel avec l'axial mosellan en se montrant décisif sur sa droite du bout de la main droite (51ème).

LES BUTS

0-1 (35ème) : Metz refroidit le Racing ! Trouvé dans le couloir droit, Fabien Centonze se fend d'un bon centre à destination du second poteau. Warren Tchimbembé, face à Kenny Lala, parvient à frapper du pied droit. Le cuir est finalement dévié par le bras gauche de Mohamed Simakan. L'arbitre central n'hésite pas, désigne le point de penalty et avertit le défenseur strasbourgeois. D'un plat du pied droit, en force, à droite, Dylan Bronn fait mouche et trompe Eiji Kawashima, pourtant parti du bon côté. C'est le tout premier but inscrit cette saison en Ligue 1 par le défenseur central mosellan, capitaine du jour.

1-1 (66ème) : Strasbourg recolle ! Sur un corner botté de la droite du terrain par Dimitri Liénard, le ballon arrive au premier poteau où Mohamed Mohamed Simakan surgit. Après s'être débarrassé du marquage de Fabien Centonze, le défenseur du RCSA place un gros coup de casque gagnant. Alexandre Oukidja ne peut que constater les dégâts malgré une intervention désespérée avec le pied. C'est le tout premier but marqué dans l'élite par le numéro 2 des Bleu-et-Blanc.

1-2 (70ème) : Metz reprend la tête ! Habib Maïga s'infiltre dans l'axe du terrain et, du plat du pied droit, décale Opa Nguette sur la gauche. Invisible jusque-là, l'attaquant mosellan revient dans l'axe et déclenche un tir enroulé du pied droit près de la surface. Eji Kawashima a beau se détendre de tout son long, il doit s'incliner sur sa gauche. C'est la deuxième réalisation inscrite en cet exercice 2020-2021 par le numéro 11 des Grenats.

2-2 (78ème) : Strasbourg revient encore ! Trouvé dans le couloir gauche, Anthony Caci déploie un bon centre à destination du point de penalty. Ludovic Ajorque se rate et le ballon parvient finalement sur la tête d'Habib Diallo, qui arrive à remiser avec réussite sur Adrien Thomasson. Après un bon contrôle, le milieu de terrain du Racing efface deux adversaires d'un coup d'un magnifique double contact puis pique subtilement le ballon du droit pour devancer la sortie d'Alexandre Oukidja. Sublime ! C'est le deuxième but marqué cette saison en Ligue 1 par le numéro 26 du RCSA.

L'HOMME DU MATCH

Adrien Thomasson (RC Strasbourg Alsace). Détenteur du brassard de capitaine, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes a livré un derby solide. Appliqué et influent dans le jeu (56 ballons touchés, 71% de passes réussies, 2 centres, 3 tirs, 3 dribbles) et combatif (8 duels gagnés), il s'est surtout signalé en inscrivant un "golazo" qui a permis à son équipe d'arracher un point amplement mérité. Averti à la 84ème minute pour un jeu dangereux.

LES CONSÉQUENCES

Dominateur sur l'ensemble de ce derby de l'Est, le RCSA devra se contenter d'un tout petit point, arraché de haute lutte après avoir été mené à deux reprises. Avec ce score de parité, qui devrait laisser des regrets, les protégés de Thierry Laurey grimpent quand même de deux places au classement et s'installent à la seizième position (11 points). Prochain rendez-vous pour les Bleu-et-Blanc : un déplacement sur la pelouse du SCO Angers, mercredi soir (19 heures, Stade Raymond-Kopa), pour le compte de la 15ème journée.

Le FC Metz a fait la course en tête à deux reprises, aurait même pu mener de deux buts sans un penalty raté, mais devra finalement se contenter d'un tout petit point. Chez les Grenats aussi, les regrets devraient être nombreux. Toutefois, avec ce résultat positif, les Mosellans conservent six points d'avance sur les Alsaciens et confortent leur treizième place au classement (17 points). Les hommes de Frédéric Antonetti vont désormais se préparer pour un second déplacement de rang, prévu dès mercredi soir (19 heures, Stade de la Mosson) sur la pelouse du MHSC.