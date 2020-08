L1 - Du spectacle, des buts mais pas de vainqueur entre Monaco et Reims (résumé et notes)

Au terme d'une rencontre riche en rebondissements, l'AS Monaco et le Stade de Reims se sont quittés sur un score de parité (2-2), ce dimanche après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 1e Journée Monaco 2 - 21 - 2 Reims A. Disasi 47'

B. Badiashile 55'

5' B. Dia

21' E. Toure



Sous la chaleur de la Principauté, les hommes de Niko Kovac, qui fêtait sa première officielle sur le banc de touche asémiste, ont dégainé les premiers. Aleksandr Golovin, du pied droit, a ainsi déclenché la toute première frappe du match, hors cadre (3ème). Le Stade de Reims a réagi du tac-au-tac, de fort belle manière qui plus est ! Profitant d'une bonne déviation de la tête signée El Bilal Touré, Boulaye Dia a pris la profondeur dans le dos de Benoît Badiashile avant de tromper Benjamin Lecomte d'un tir croisé du pied droit à ras de terre (0-1, 5ème). Une entame de match parfaite pour les Champenois. Cueillis à froid, les Rouge-et-Blanc ont tenté de relever la tête rapidement mais ont éprouvé de grosses difficultés à mettre à mal la belle organisation rémoise. Celle-ci a tremblé un tout petit peu lorsque Thomas Fokets s'est montré coupable d'une faute de main dans sa surface, mais l'arbitre de la rencontre a estimé le geste involontaire, laissant le jeu se poursuivre (20ème).

Axel Disasi relance les débats

Dans la continuité de l'action, El Bilal Touré a parfaitement profité d'une incompréhension entre Axel Disasi et Benoît Badiashile pour intercepter le cuir et aller tromper la vigilance du portier asémiste d'une frappe du gauche (0-2, 21ème). Désormais dos au mur, les joueurs du Rocher, largement devant en terme de possession de balle, ont ensuite passé la vitesse supérieure, enchaînant les mouvements intéressants. Malheureusement, la réussite n'a pas été - tout de suite - au rendez-vous. Sur une remise de la tête d'Aurélien Tchouaméni, Wissam Ben Yedder a ainsi vu sa reprise venir heurter la barre transversale de Predrag Rajkovic (39ème). Finalement, dans les dernières secondes du temps additionnel, l'AS Monaco a été récompensée de son gros temps fort en réduisant la marque par Axel Disasi, opportuniste sur une nouvelle remise de la tête signée Aurélien Tchouaméni (1-2, 45ème+2).

Au retour des vestiaires, les Rouge-et-Blanc se sont rapidement montrés menaçants. À peine entré en jeu, en lieu et place d'un Henry Onyekuru très moyen, Sofiane Diop s'est signalé en trouvant, du pied droit, le petit filet extérieur du but rémois (47ème). Les visiteurs, eux aussi, se sont très vite créés une superbe opportunité. Heureusement pour l'ASM, Benjamin Lecomte a sorti le grand jeu pour empêcher El Bilal Touré de réaliser le break (52ème). LE tournant de la partie, puisque moins de 180 secondes plus tard, les Asémistes de Niko Kovac ont recollé par l'intermédiaire de Benoît Badiashile, auteur d'un magnifique enchaînement gagnant en angle fermé à la réception d'un coup-franc botté par Aleksandr Golovin (2-2, 55ème). La rencontre, déjà très animée jusque-là, s'est ensuite encore un peu plus emballée avec de belles opportunités de part et d'autre.

Des balles de match des deux côtés

Valon Berisha, parfaitement trouvé sur une action rapide rémoise, n'a d'abord pas attrapé le cadre (61ème). Puis, c'est Wout Faes qui est passé tout proche du c.s.c. sur un nouveau bon coup-franc signé Aleksandr Golovin (63ème). Arber Zeneli, sur une nouvelle offensive champenoise, a ensuite été contré par un bon retour d'un défenseur monégasque (69ème). Les deux équipes, déterminées à attaquer la saison 2020-2021 par un succès, ont longtemps continué à se rendre coup pour coup. Sans toutefois parvenir à faire la différence... à l'image d'un Boulaye Dia qui a dévissé sa tentative aux 6 mètres sur un service idéal déployé par Ghislain Konan (74ème). Finalement, ce match enlevé a été tout près de basculer dans les ultimes secondes mais la tête décroisée d'Axel Disasi, sur un dernier corner frappé depuis le côté droit, a échoué au ras du poteau gauche rémois (90ème+5). Les deux équipes, qui ont livré un beau combat, devront donc se contenter d'un tout petit point, plutôt logique au vu de la physionomie d'une partie très plaisante à suivre.