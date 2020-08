L1 - Efficace, Lille maîtrise Reims (résumé et notes)

Accroché par Rennes en ouverture de la saison, le Lille OSC s'est offert sa première victoire de l'exercice en disposant du Stade de Reims (0-1), ce dimanche après-midi lors de la 2ème journée de Ligue 1. D'une frappe limpide des 18 mètres, Jonathan Bamba a inscrit l'unique but d'une partie fermée.

Sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune, les hommes de Christophe Galtier ont pris le meilleur départ, confisquant rapidement le ballon. Maîtres de la possession, les Dogues ont trouvé sur leur route des Champenois appliqués, bien organisés, mais très, très timides. Logiquement, les premières situations intéressantes ont été lilloises. Peu avant le quart d'heure de jeu, Burak Yilmaz a contraint Predrag Rajokovic à intervenir en deux-temps (13ème). Le Turc a ensuite réclamé un penalty pour un contact avec Yunis Abdelhamid consécutif à une remise de la tête de Jonathan David (26ème). En vain, Stéphanie Frappart jugeant l'action licite. Fermé, ce premier acte s'est finalement éclairé sur la première frappe de la rencontre. Une tentative gagnante décochée par Jonathan Bamba, buteur d'un tir rasant des 18 mètres (0-1, 32ème), et une ouverture du score plutôt méritée pour des Dogues dominateurs. Les Rémois, eux, n'ont pas montré grand chose lors de cette première mi-temps, se contentant principalement de rester bien en place pour limiter les espaces, dans l'axe et sur les côtés.

Au retour des vestiaires, la partie est devenue plus enlevée, avec deux formations déterminées à montrer et faire plus. D'une belle frappe rasante, décochée aux abords de la surface, Mathieu Cafaro a lancé le réveil rémois (51ème), concrétisé quelques petites secondes plus tard par l'égalisation signée El Bilal Touré, qui a profité d'un caviar de Dereck Kutesa pour faire mouche d'un plat du pied droit (51ème). Malheureusement pour les hommes de David Guion, le but a été logiquement refusé par le corps arbitral pour un hors-jeu de position du dernier passeur. Passé proche de la correctionnelle, le LOSC a très vite réagi par l'intermédiaire de Jonathan David. Un peu plus en vue que face à Rennes, l'attaquant belge s'est essayé de loin, bien décalé par Xeka, mais n'a pas attrapé le cadre du but rémois (53ème).

Timothy Weah de retour sur les terrains

À peine deux petites minutes plus tard, José Fonte n'a pas eu plus de réussite, voyant sa tentative du gauche terminer dans le petit filet extérieur (55ème). Ensuite, le rythme de la rencontre est très fortement retombé, permettant aux Dogues, qui aurait pu alourdir la marque via Yuzuf Yazici (90ème+1) ou Timothy Weah (90ème+2), de maîtriser tranquillement les débats et de glaner leur premier succès de la saison. Pour les Champenois, qui ont pêché dans le dernier geste, à l'image de Frazer Hornby, auteur d'une tête hors cadre à la réception d'un bon centre déployé par Ghislain Konan (87ème), il s'agit du premier revers de la saison.