L1 - Efficace puis solide, Marseille passe la sixième face à Monaco (analyse et notes OM-ASM)

En Ligue 1, l'Olympique de Marseille se porte vraiment comme un charme. Ce samedi après-midi, au Stade Vélodrome, le club olympien s'est montré efficace puis solide pour prendre la mesure de l'AS Monaco (2-1), à l'occasion de la 14ème journée. Sixième succès de rang pour les hommes d'André Villas-Boas et deuxième défaite d'affilée pour les joueurs du Rocher, trop friables défensivement pour espérer mieux.

Ligue 1 - 14e Journée Marseille 2 - 12 - 0 Monaco F. Thauvin 5'

D. Benedetto 13'

79' W. Ben Yedder (P.)



LE FAIT DU MATCH

Monaco rate l'occasion de faire la course la tête ! Le coup d'envoi de cette affiche méditerranéenne vient à peine d'être donné lorsque Ruben Aguilar est bien trouvé dans son couloir droit. Le nouvel international français déploie alors un très bon centre dans les six mètres. Au second poteau, Wissam Ben Yedder reprend le cuir du plat du pied gauche à bout portant mais expédie la sphère au-dessus de la barre transversale de Steve Mandanda. Un raté lourd de conséquences... Avec Monaco très rapidement devant au tableau d'affichage, l'OM aurait été contraint de courir après le score, ce qu'il déteste faire.

LES BUTS

1-0 (5ème) : L'OM prend les devants ! Trouvé sur la gauche de la surface, Dario Benedetto se joue de Benoît Badiashile et déploie un centre à destination du second poteau. Florian Thauvin, d'une belle tête, dépose alors le ballon dans les filets asémistes. C'est le cinquième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 26 olympien.

2-0 (13ème) : L'OM enfonce l'ASM ! Valentin Rongier, tranchant, intercepte le ballon dans les pieds de Caio Henrique et Florian Thauvin le récupère dans le couloir droit puis rentre dans la surface asémiste. Après avoir fixé ce même Caio Henrique, l'ailier olympien centre d'un enroulé du pied gauche vers Dario Benedetto au deuxième poteau. Complètement oublié par la défense monégasque, l'avant-centre réalise le geste parfait et expédie le cuir en pleine lucarne d'une reprise de volée du pied droit. C'est le troisième but marqué en championnat par le numéro 9 argentin.

2-1 (79ème) : L'AS Monaco reprend espoir ! Suite à un pied haut de Florian Thauvin sur Wissam Ben Yedder dans sa surface, l'arbitre central désigne logiquement le point de penalty. D'une frappe du droit à ras de terre côté fermé, le numéro 9 asémiste se fait justice lui-même. Steve Mandanda, pourtant parti du bon côté, ne peut que s'incliner. C'est déjà le septième but inscrit cette saison en Ligue 1 par Wissam Ben Yedder, et son quatrième penalty transformé.

L'HOMME DU MATCH

Dario Benedetto (OM). Après être resté muet pendant neuf matches, l'avant-centre argentin revit ces dernières semaines. Après avoir débloqué son compteur sur un penalty face à Nantes, il a enchaîné à Nîmes et vient de remettre le couvert face à l'AS Monaco. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Florian Thauvin (5ème), il a magnifiquement fait le break quelques petites minutes plus tard sur une offrande de son coéquipier de la ligne offensive (13ème). Outre son côté décisif, il est apparu très précieux dans le jeu (88% de passes réussies) et influent (2 passes clés, 2 occasions créées).

LES CONSÉQUENCES

Même si l'OM a un peu joué à se faire peur en fin de rencontre, le club phocéen remporte un succès amplement mérité face à un concurrent direct aux accessits. Grâce à cette victoire, la sixième de rang en Ligue 1, les protégés d'André Villas-Boas en sont désormais à neuf rencontres sans défaite en championnat et grimpent provisoirement à la deuxième place du classement (27 points, deux matches en moins), à une toute petite unité du PSG, leader (28 points). L'OM tentera de réaliser la passe de sept sur la pelouse du Stade Rennais, mercredi soir (21 heures, Roazhon Park) lors de la 15ème levée.

Passée tout près de prendre les devants dès le coup d'envoi, l'AS Monaco a connu une après-midi compliquée sur la Canebière. La défense n'a globalement pas été à la fête et a plombé les envies de succès des hommes de Niko Kovac. S'il y a eu du mieux à partir de la demi-heure (occasions pour Kevin Volland à la 29ème et Benoît Badiashile à la 33ème) puis en seconde mi-temps (frappe de Pietro Pellegri hors cadre à la 60ème), les joueurs du Rocher ont affiché trop de manques pour espérer un meilleur résultat. Suite à cette défaite, la deuxième de rang, l'AS Monaco reste bloquée à la cinquième place (23 points). Il faudra impérativement relancer le compteur points face au RC Lens, mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II), pour rester dans la course à l'Europe.