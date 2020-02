L1 - En manque d'inspiration, l'OL bute sur Amiens (analyse et notes)

Après une défaite à Nice dimanche après-midi (2-1), l'Olympique Lyonnais comptait se relancer face à l'Amiens SC. Peine perdue pour les Rhodaniens, qui ont concédé un partage des points logique (0-0), ce mercredi soir dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1.

LE FAIT DU MATCH

Rayan Cherki rentre et met le feu ! On arrive à la 66ème minute de jeu lorsque Rudi Garcia se fend d'un double changement. Décevant, Jean Lucas est remplacé par son compatriote Thiago Mendes, et Rayan Cherki est lancé en lieu et place de Bertrand Traoré. Le jeune milieu de terrain offensif des Gones ne va pas mettre très longtemps à se signaler ! Sur un très con centre déployé de la droite par Kenny Tete, sa reprise de volée du gauche est allée s'écraser sur la barre transversale de Régis Gurtner (71ème). Puis, quelques instants plus tard, c'est d'une frappe puissante du droit, décochée des 30 mètres, qu'il a mis le dernier rempart picard à contribution (78ème). Avant de le solliciter à nouveau, toujours du droit, cinq grosses minutes plus tard (84ème). Une entrée en jeu fracassante, qui a transformé le jeu des Gones !

L'HOMME DU MATCH

Alexis Blin (Amiens SC). Au milieu de terrain, l'ancien joueur du Toulouse Football Club a livré une partie on ne peut plus solide. Très présent dans le combat (11 duels remportés), il a colmaté de nombreuses brèches (5 dégagements, 2 interceptions, 4 tacles).

LES CONSÉQUENCES

En manque d'idée jusqu'à l'entrée en jeu de Rayan Cherki, l'OL a rendu une pâle copie devant ses supporters du Groupama Stadium et concède un match nul et vierge décevant. Les protégés de Rudi Garcia perdent encore des points dans la course à la Ligue des Champions et pointent à la sixième place du classement (33 points). Prochain rendez-vous pour les Gones : un déplacement sur le terrain du Paris Saint-Germain, dimanche soir (21 heures, Parc des Princes) en clôture de la 24ème journée.

Appliqués, solidaires et même menaçants à plusieurs reprises, les joueurs de l'ASC repartent du Rhône avec un point amplement mérité. Les hommes de Luka Elsner, qui voient leur série sans succès s'étirer (12 matches), restent certes bloqués à la dix-neuvième place du classement (20 points) mais peuvent être fiers d'eux. Ils tiennent, sans conteste, un match référence. Une bonne prestation et un bon résultat qu'ils tenteront de faire fructifier face à l'AS Monaco, samedi soir (20 heures, Stade de la Licorne) lors de la 24ème levée.