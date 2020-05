L1 - Exaspérés par Aulas, les autres présidents envisagent une sérieuse riposte !

Dans la matinée, nous vous relations comment Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, s'était mis à dos (presque) tout le football français. Selon L'Equipe, ses homologues, exaspérés par ce comportement, réfléchiraient à mener une action contre lui.

Les jours se suivent et les partisans de Jean-Michel Aulas, chez les présidents de Ligue 1, sont de moins en moins nombreux. Le combat acharné mené par le dirigeant rhodanien pour faire modifier la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 pour cause d'épidémie de coronavirus ne passe plus chez la quasi totalité de ses homologues. Pour preuve, Jean-Pierre Caillot, le patron du Stade de Reims, en a remis une couche ce lundi soir : "Il faut remettre les choses dans le contexte, on a énormément entendu Jean-Michel Aulas. Mais le syndicat Premier Ligue et les présidents avaient travaillé sur des scénarios de reprise. Nous sommes légalistes. C'est une décision des pouvoirs publics, on doit la respecter. Toutes ces discussions sont pathétiques par rapport à la situation dans laquelle est notre pays", a lâché le boss champenois sur l'antenne de L'Equipe 21 il y a quelques toutes petites heures.

Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, y est également allé de son petit commentaire, toujours sur la chaîne du quotidien sportif, rappelant qu'avant de soutenir farouchement l'Amiens Sporting Club, qui souhaite éviter la relégation en militant pour une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine, Jean-Michel Aulas battait le pavé pour un championnat à 18 équipes. Vous l'aurez compris, les collègues du dirigeant rhodanien en ont soupé des sorties répétées de leur homologue et envisagent de riposter. Ainsi, au cours du prochain collège des clubs de Ligue 1, dont Jean-Michel Aulas est le président, et qui doit se tenir vendredi, la grogne pourrait se manifester par une mutinerie, dont la forme exacte n'a pas encore été déterminée. Certains présidents, dont Jacques-Henri Eyraud, celui de l'Olympique de Marseille, songeraient à demander la destitution pure et simple du patron lyonnais. D'autres dirigeants penseraient à un boycott, plus symbolique. Réponse vendredi.