L1 - Fin de saison : ce qui sera décidé ce jeudi à la LFP

Le bureau de la Ligue de football professionnel est réuni, ce jeudi, pour discuter à nouveau de l'arrêt des championnats professionnels par Edouard Philippe, le Premier ministre, décidé mardi. Ainsi, les présidents représentants le collège de la L1 (Al-Khelaïfi, Caillot, Chabane, Eyraud, Joannin, Kita, Nicollin et Caïazzo), ainsi que les présidents de la LFP et de la FFF (Boy de la Tour et Le Graët) et les syndicats des différents organismes (joueurs, entraîneurs...) seront présents.

Au cours de cette réunion, la LFP va rendre définitive la fin de la saison 2019-2020 mais aussi les conséquences économiques sur les clubs français. Toutefois, le débat sur le classement final ne sera pas clôturé aujourd'hui, puisqu'il se fera lors d'une assemblée générale avec les 40 clubs de L1 et L2. En revanche, le bureau de la LFP devrait s'arrêter sur une date pour organiser cette réunion, qui devrait se tenir au courant du mois de mai.