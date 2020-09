ASM - Florentino Luis : 'ravi de m'engager avec Monaco'

Officialisé il y a quelques minutes du côté de l'AS Monaco. Le milieu de terrain portugais Florentino Luis (21 ans), qui arrive de Benfica en prêt, s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

«Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats européens, mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevée. »