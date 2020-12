L1 - Fulgini savoure le gros coup d'Angers face à l'OM

Angers SCO part en vacance avec le sentiment du devoir accompli. En effet, les Scoïstes se sont offerts un joli succès face à l'OM ce mercredi (2-1) lors de la 17e journée de Ligue 1. Angelo Fulgini (24 ans), auteur d'une bonne prestation contre les Phocéens, a réagi au micro de Téléfoot.

"On a réalisé une grosse première période, on a mis beaucoup de pression avec de l’intensité. On savait après la pause que Marseille allait réagir, mais on a su faire le dos rond pour prendre les trois points. On repart avec la victoire juste avant la trêve, c’est un gros coup pour nous", a déclaré l'Angevin.