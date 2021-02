L1 - Galtier et Garcia réagissent à la blessure de Neymar

Au Lille OSC comme à l'Olympique Lyonnais, pourtant concurrents directs du Paris Saint-Germain dans la course au titre de champion de France, on ne se réjouit pas de la blessure de Neymar. De passage en conférence de presse cet après-midi, Christophe Galtier et Rudi Garcia, les entraîneurs des Dogues et des Gones, ont été invités à commenter cette mauvaise nouvelle touchant le club de la capitale. Pour les deux techniciens, qui sont visiblement sur la même longueur d'ondes, l'absence de l'attaquant brésilien sera surtout préjudiciable sur la scène européenne.

"Je ne me réjouis jamais de la blessure d'un joueur, surtout d'une équipe qui va jouer une compétition européenne. Il est important que la France prenne le maximum de points pour l'indice UEFA. Son absence est importante surtout par rapport à la Ligue des Champions. En Ligue 1, même sans lui, la qualité du groupe est suffisante je pense", a indiqué Christophe Galtier. "C'est surtout que cela affaiblit le PSG en C1. Ce serait bien que les deux clubs français en Europe aillent loin. C'est bien dommage que Neymar soit blessé, c'est toujours mieux de voir les grands joueurs sur le terrain. Pour la Ligue 1, Paris a de la réserve même sans Neymar", a pour sa part estimé Rudi Garcia.