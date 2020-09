L1 - Galtier s'en prend au journal l'Équipe !

Malgré la victoire 2-0 de son équipe hier soir face à Nantes, le coach Lillois Christophe Galtier était remonté. En cause une information du journal l'Équipe qui explique que l'entraîneur des Dogues a, sans le savoir, été prolongé d'une saison, jusqu'en juin 2022. Une information erronée selon le principal intéressé.

"Oui, je suis lié au LOSC jusqu'en 2022. J'étais évidemment au courant. Je trouve que le papier de ce matin fait passer mon agent pour un incompétent, et cela fait passer mes dirigeants pour des gens malhonnêtes de glisser un avenant à ce contrat. Et je trouve que c'est un manque de respect également me concernant car cela me fait passer pour quelqu'un de stupide", s'est agacé Galtier.