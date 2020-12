L1 - Govou pense que "l'OL est au-dessus de Paris"

Avec 10 victoires, 6 nuls et 1 défaite en 17 journées, l'Olympique Lyonnais compte 36 points au compteur et passe les fêtes de fin d'année sur le trône de la Ligue 1. Pour Sidney Govou (41 ans), ancien ailier du club rhodanien (1999-2010, 406 matches toutes compétitions confondues, 73 buts), les Gones peuvent légitimement prétendre au titre s'ils conservent leur état d'esprit du moment. Le changement imminent d'entraîneur au Paris Saint-Germain pourrait également profiter aux protégés de Rudi Garcia selon l'ancien international tricolore (49 sélections, 10 buts).

"À Lyon, tout est clair, alors qu’on sent que c’est limite dans les autres équipes. Avec cet état d’esprit, je pense que l’OL est au-dessus de Paris, qui va découvrir un nouvel entraîneur, avec tout ce que ça implique", a indiqué l'ancien ailier dans les colonnes du quotidien Le Progrès, et de dresser ensuite les manques des autres candidats au très haut du tableau : "Avec le changement de propriétaire, on ne sait pas ce qu’il va se passer à Lille après la trêve. Comme l’année dernière, Monaco fait trop d’erreurs de défense. Quant à Marseille, il est pour moi à 120 %. Quand il est à 80 %, il ne peut pas gagner. Si l’OL conserve son état d’esprit actuel, il peut être champion de France. D’autant que je ne pense pas qu’il y aura des départs au mercato. Lyon doit poursuivre sur le même chemin pour avoir le droit de rêver en fin de saison".