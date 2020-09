L1 - Guion sur la sellette à Reims ?

"On ne recherche absolument pas de coach. Couper la tête de son entraîneur après quatre matches, ce serait quand même moyen, alors qu’on surperforme depuis trois ans.On a tellement mangé de pain blanc que s’il y a un peu de pain noir, on peut le traverser ensemble. Ou alors on ne s’en sort pas et on verra bien. Si, dans le domaine du recrutement, il faut toujours anticiper, on n’a intensifié aucune recherche de technicien", a précisé le directeur général de Reims Mathieu Lacour dans les colonnes de l'Équipe.