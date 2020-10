L1 - Ibrahima Niane sacré meilleur joueur du mois de septembre

Auteur de trois buts en championnat le mois dernier, Ibrahima Niane (21 ans) a été élu joueur du mois de septembre en Ligue 1. L'attaquant sénégalais du FC Metz devance Ignatius Ganago (RC Lens) et Sehrou Guirassy (Stade Rennais FC). Une maigre consolation pour le joueur des Grenats, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit il y a quelques jours et qui va être absent des terrains de très nombreux mois.

